انهيار سقف عقار وإخلاء 6 شقق من السكان في المنصورة

انهار سقف شقة سكنية بالطابق الأول لعقار مكون من ستة طوابق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فيما قامت الأجهزة المعنية بإخلاء العقار من السكان.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بانهيار سقف شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية ومباحث المديرية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وتبين سقوط سقف الدور الأول علوي بالعقار الكائن بشارع مصطفى فوزي، المتفرع من شارع الجلاء، والمملوك لمحمد أحمد عمران. وتم تحرير محضر بين حي غرب والشرطة والحماية المدنية.

وفي ذات السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية بإخلاء العقار من جميع السكان حفاظًا على الأرواح، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث يقطن بالعقار ست أسر، وهو مكون من طابق أرضي مخصص للمحلات وأربعة طوابق علوية.

تم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.