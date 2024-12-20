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أعرب خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب الكويت عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة فريقه أمام عمان، المُقرر إقامتها غدًا السبت، لحساب افتتاح بطولة كأس الخليج.

وقال خوان أنطونيو بيتزي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "دعم الجماهير ومساندتهم لنا سيكون عاملًا إيجابيًا للاعبي الفريق، لتقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "سنكون بعيدين عن أي ضغط سلبي من شأنه أن يقلل من حماسة اللاعبين، ورغبتهم في تقديم مستوى يسعد الجماهير الكويتية، ويكشف عن جودتهم الفنية".

وتابع: "مواجهة منتخب عمان ستكون خطوة أولى مهمة في بطولة كأس الخليج، ونسعى للفوز للبناء عليها في الجولات الأخرى".

وأشار بيتزي إلى رضاه التام عن تحضيرات منتخب الكويت لمنافسات كأس الخليج، مُشيرًا إلى أنهم تمكنوا خلال المباريات الودية من تصحيح عدد من الجوانب التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي.

وأتم خوان أنطونيو بيتزي تصريحاته قائلًا: "أعتقد إننا جاهزين لخوض المنافسات بدرجة كبيرة، وكذا الحال لجميع المنتخبات المشاركة التي تسعى بدورها للذهاب بعيدا في الكأس الخليجية".