فونسيكا يكشف حقيقة اختبائه من انتقادات جماهير ميلان

أكد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، أنه لن يختبئ من الانتقادات من جانب الجماهير للأداء المتواضع الذي جعل وصيف بطل الدوري الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ميلان حصل على 23 نقطة من 15 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإيطالي، ليبتعد الفرييق بفارق 14 نقطة خلف المتصدر أتالانتا، وسيلعب الفريق مباراته الأخيرة قبل أعياد الميلاد حينما يحل ضيفا على فيرونا.

وهاجمت الجماهير المتواجدة في ملعب "سان سيرو" أداء الفريق وذلك بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع جنوه، وهي المباراة التي أفسدت احتفالات الفريق بمرور 125 عاما على تأسيسه.

وقال فونسيكا: "جميعا نتفهم غضب الجماهير لكننا نتطلع أولا إلى تحقيق الفوز، من أجل ذلك يجب أن نتبع أكثر الطرق صدقا في سبيل تحسين النتائج لأننا نحترم الجماهير وهم يستحقون أن نقدم أداء مقنعا".

وأضاف: "أنا من يتحمل اللوم والانتقادات والشائعات، ليس فقط للاعبين، على النقيض تماما ربما يكون الأمر كله مستحق لي أنا، وسنكون معا ولن أختبئ".