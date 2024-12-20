ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدر 31,200 طن من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا أعلن فيه استقبال الميناء لـ 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط أن من بين السفن التي وصلت، السفينة «WADI TIBA» التي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 229 مترًا، وعرضها 32 مترًا، قادمة من رومانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتأكيد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح وضمان توافر السلع الاستراتيجية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31,200 طن، شملت 19,600 طن يوريا، و5,100 طن جبس معبأ، و6,500 طن بضائع متنوعة. أما حركة الوارد، فقد بلغت 69,073 طنًا، تتضمن 12,682 طن حديد، و9,300 طن فول، و16,579 طن ذرة، و912 طن خشب زان، و2,000 طن قمح، و14,914 طن خردة، و2,775 طن مولاس، و500 طن بذرة كتان، و9,411 طن فول صويا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 50,909 طن من القمح، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 130,694 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران محملان بـ2,581 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ. وبلغت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة من الميناء 5,124 شاحنة.