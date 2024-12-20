وزيرة الخارجية الألمانية تكشف أنها تحتفل بعيد الميلاد مع عائلتها في قريتها الأصلية

قبل وقت قصير من عيد الميلاد، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها لم تكمل بعد تجميع كل الهدايا الخاصة بهذه المناسبة.

وكشفت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر عن ذلك خلال زيارتها لأحد أسواق عيد الميلاد في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا حيث تقيم حاليًا، وأضافت أنه لحسن الحظ، لا تزال هناك بضعة أيام متبقية حتى عيد الميلاد. وأوضحت أنها تحب هذا العيد، على الرغم من أن الفترة التي تسبقه دائمًا ما تكون محمومة بشكل لا يمكن تصديقه.

وأفادت بيربوك بأنها تحتفل بالعيد بطريقة تقليدية تمامًا - مع عائلتها الكبيرة، في قريتها الأصلية، حيث تتناول أحد الأطباق الكلاسيكية، وأوضحت أنها تعشق أكل الإوزة وتعشق بشكل خاص الزلابية، الزلابية البولندية التي كانت جدتها تعدها دائمًا في الماضي.

وزارت بيربوك التي تنحدر من ولاية سكسونيا السفلى، فعالية سوق "من القلب" التي ينظمها فرع منطقة بوتسدام التابع لمنظمة العمل الخيري"ايه دبليو أو". يهدف هذا السوق إلى دعم العائلات التي لديها أطفالها والتي لا تستطيع تحمل تكاليف زيارة سوق عيد الميلاد التقليدي. وخلال الفعالية، قامت بيربوك بتوزيع هدايا.