تحديد موعد عودة كريستنسن للمشاركة مع برشلونة

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن الموعد المرتقب لعودة الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة للمشاركة مع فريقه.

ويغيب كريستنسن عن البارسا منذ أغسطس الماضي بسبب تعرضه لإصابة على مستوى وكتر أكيليس.

وبدأ اللاعب في العودة تدريجيا للتدريبات بينما أشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عاما من المرجح أن يعود للمشاركة مع الفريق بداية من العام المُقبل.

ويواجه برشلونة أزمة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة كما البارسا رغم كونه متصدر الليجا حتى الآن 20 هدفاً أكثر من أي فريق بين أندية المربع الذهبي.