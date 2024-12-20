تقارير سعودية تحسم مصير تاليسكا

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كشفت تقارير صحفية الخميس، أن نادي فنربخشة التركي، اتفق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن فنربخشة أتم اتفاقه مع النصر بشكل نهائي لضم تاليسكا خلال الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر سيتحمل جزءً من راتب المهاجم البرازيلي مع النادي التركي، ويجري حاليًا التفاوض بين تاليسكا وفنربخشة من أجل إغلاق الصفقة.

وأوضحت أن الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي في نادي النصر يتواجد في تركيا لحسم الصفقة، بإعارة مع أحقية الشراء أو الإكتفاء بالإعارة.