رئيس وزراء إيرلندا يزور لبنان ليعايد قوات بلاده في اليونيفيل

بدأ رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن، السبت، زيارة إلى لبنان قبيل أعياد رأس السنة لمعايدة جنود بلاده المشاركين في قوة حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، ولقاء مسئولين لبنانيين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مارتن وصل فجرا إلى مطار بيروت "في زيارة للبنان (لم تحدد مدتها) تعكس متانة العلاقات الثنائية والتاريخ الطويل من التعاون والصداقة بين البلدين".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإيرلندي اجتماعا مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام".

كما سيزور مارتن، وفق الوكالة، "وحدة بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفيل" دون مزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر 2024، رفضت أيرلندا طلب إسرائيل سحب قواتها العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام جنوبي لبنان "يونيفيل"، وفق صحيفة "ذا آيرش تايمز".

وفي أغسطس الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026، على أن يعقب ذلك بدء خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات خلال عام واحد.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.