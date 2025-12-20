فرق روسيا والأردن تشارك في فعاليات مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة

استقبلت محافظة بورسعيد، الفرق الفنية الممثلة لدولتي روسيا والأردن، للمشاركة ضمن الدول المشاركة في هذه الدورة المميزة من مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة، وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي؛ بما يعكس الطابع الدولي للحدث وتنوعه الثقافي والفني.

وجاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد العزيز، وتحت إشراف عمرو عجمي.

ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة مجموعة من العروض الفنية التي تعكس عمق وتنوع الثقافات التي تمثلها، من خلال لوحات استعراضية تجمع بين الإبداع والحركة والإيقاع، وتبرز التراث الشعبي لكل دولة، في تفاعل ثقافي مميز مع فرق من مختلف دول العالم.

وتقام فعاليات مهرجان بورسعيد العالمي للفنون والسياحة خلال أسبوع الاحتفالات بمشاركة دولية واسعة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والثقافية بالمحافظة، ويعزز مكانتها كوجهة جاذبة للفنون والتراث الإنساني.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب، لترسيخ رسالة السلام والمحبة من خلال الفنون، في أجواء احتفالية تليق بتاريخ ومكانة بورسعيد.