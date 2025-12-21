زيلينسكي يرفض مطالب بوتين بإجراء انتخابات في أوكرانيا

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بانتقادات حادة على مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف، أثناء زيارة رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو: "ليس من حق بوتين أن يقرر متى وبأي صيغة تُجرى الانتخابات في أوكرانيا".

وأكد أن بوتين لن يكون قادرا على التأثير في أي تصويت محتمل بشأن مستقبل الرئيس الأوكراني.

وجاءت هذه الانتقادات عقب تصريحات أدلى بها بوتين، أمس الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، حيث لم يكتفِ بالمطالبة مجددا بإجراء انتخابات رئاسية في الدولة المجاورة، وبتوجيه انتقادات للقيادة الأوكرانية الحالية واعتبارها غير شرعية، بل أصر أيضا على ضرورة مشاركة الأوكرانيين المقيمين في روسيا في عملية التصويت.

وقال بوتين، إن عدد الأوكرانيين الموجودين في روسيا يتراوح بين 5 و10 ملايين شخص.

ولا توجد بعثات دبلوماسية أوكرانية في روسيا، حيث يدلي المواطنون المقيمون في الخارج بأصواتهم عادة.

وأشارت إيلا بامفيلوفا، المسئولة الروسية عن الانتخابات، إلى أن السلطات الروسية يمكنها تنظيم عملية التصويت هناك.