محافظ الغربية: نعمل على تنسيق الجهود المجتمعية لتحقيق الاستفادة المتكاملة

علاء شبل

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية تنيسق العمل المجتمعي من خلال وضع خطط منظمة تتضمن التنسيق الكامل بين جميع المشاركين ومراعاة الأعمال التي تمس حياة المواطن اليومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الغربية مع مجموعة من رجال الأعمال بالمحلة الكبرى بمقر مسرح 23، يوليو بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة.

وأشار «رحمي» إلى أن أولوية العمل خلال هذه المرحلة هو الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية وردم جميع الحفر، وتمهيد الشوارع الرئيسية مع تفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة للحفاظ على الشوارع.

كما قدم الشكر للقائمين على الأعمال المجتمعية على ما به من أعمال خيرية، مؤكدًا للقائمين على الأعمال المجتمعية بعدم سماحة لأي معوقات تعطل تنفيذ الأعمال على الأرض.

كما كلف محافظ الغربية رئيس حي أول المحلة الكبرى بحصر جميع المعدات بنطاق الحي التي لا تعمل وفي حاجة إلى صيانة لتوفير الاعتماد المالي لها وسرعة صيانتها ودخولها للعمل.

واستعرض المحافظ أعمال شركة مصر للغزل والنسيج، مؤكدًا أهمية تنظيم معارض بجميع مراكز ومدن المحافظة لعرض منتجات الشركة بما يحقق الاستفادة للمواطن، ويساعد على تسويق منتجات الشركة، مشيرًا إلى أنه مستهدف تنظيم معرض يتضمن جميع المنتجات التي تشتهر بها قرى المحافظة المنتجة.

وأكد أهمية التكاتف بين جميع الجهات سواء حكومية أو مجتمعية وتنظيم جميع الأعمال حتى تعود بالنفع التام على المواطنين.