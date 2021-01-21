انهيار أرباح ألكوا كورب خلال الربع الأخير من العام الماضي

أعلنت مجموعة ألكوا كورب الصناعية الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية بشدة رغم زيادتها عن التقديرات الأولية.

وقالت الشركة ،وهي ثامن أكبر منتج للألومنيوم في العالم، إن أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 4 ملايين دولار مقابل 303 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح السهم الواحد للشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 02ر0 دولار مقابل 63ر1 دولار للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية 49 مليون دولار بما يعادل 26ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي 11ر0 دولار للسهم.

وذكرت ألكوا أن إيرادات الربع الأخير من العام الماضي 39ر2 مليار دولار مقابل 44ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.