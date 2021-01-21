تقدم مسؤولو فريق بيراميدز بشكل رسمي اليوم الخميس بطلب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لمباراته ضد الأهلي.

ويستضيف ستاد الدفاع الجوي يوم 26 من شهر يناير الجاري، مباراة بيراميدز والأهلي، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري العام.

وأشار بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.

وأوضح بيراميدز في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة، بينما يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، فيما يتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 12 نقطة.