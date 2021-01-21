طلاب فرنسيون يحتجون على تداعيات قيود كورونا على الجامعات

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احتج الطلاب في فرنسا، اليوم الأربعاء، على تداعيات القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا على الجامعات.

واجتمع الطلاب في باريس وستراسبورج ومدن أخرى بعد ظهر اليوم للمطالبة بعودة التدريس في قاعات الدرسة.

وتحدث اتحاد الطلاب "يو إي إف" عن جيل تم التضحية به.

وقال العديد من الطلاب إنهم يشعرون بمعاملة غير عادلة لأن الجامعات في فرنسا فرضت التعلم عن بعد، على عكس معظم المدارس.

ووصف الطلاب الآثار السلبية النفسية والمالية عليهم، مشيرين إلى أن القيود أدت إلى اختفاء العديد من وظائف الطلبة.

وقال بعضهم أيضا إنهم تركوا دراستهم أو عادوا للعيش مع والديهم.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس الأسبوع الماضي إن التدريس وجها لوجه مثل الدروس لطلاب السنة الأولى يمكن استئنافه في نهاية يناير الجاري، مع بعض القيود، وقال إنه سيتم تمديد هذا، إذا سمحت معدلات الإصابة.

ويعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون التحدث غدا الخميس مع طلاب في إحدى الجامعات القريبة من باريس حول وضعهم.