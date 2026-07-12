هاني يكشف أسباب «ريمونتادا الأرجنتين» أمام مصر

كشف محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أسباب تفوق الأرجنتين على الفراعنة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، وفاز فيها راقصو التانجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال محمد هاني في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "خلال الأيام الأربعة التي سبقت مواجهة الأرجنتين، انصب تركيزنا بالكامل على التحضير للمباراة.. كنا نعقد محاضرات يومية لمراجعة كل التفاصيل المتعلقة بمنتخب الأرجنتين".

وأضاف لاعب النادي الأهلي: "لقد درسنا أسلوب لعب لاعبي الأرجنتين بدقة كبيرة للغاية، وتعرفنا على نقاط القوة والضعف لديهم، واستعددنا لكل السيناريوهات الممكنة".

وتابع: "نجحنا في تنفيذ الخطة خلال معظم فترات المباراة، ولقد سارت الأمور كما خططنا لها، ولا أرغب في الحديث عن القرارات التحكيمية، لأن ذلك ليس من اختصاصي، لكنني أفضل التركيز على السلبيات التي ظهرت في أدائنا حتى نعمل على تلافيها مستقبلًا".

وأكمل: "تفوق الأرجنتين في الدقائق الأخيرة؟ ربما مارس منتخب الأرجنتين ضغطًا كبيرًا في الدقائق الأخيرة، كما تأثرنا بدنيًا بعد المجهود الكبير الذي بذلناه".

وواصل: "الحمد لله استعَدت وعيي سريعًا، حتى لا يتم تطبيق بروتوكول إصابات الرأس عليّ، كما حدث مع حسام عبد المجيد، زميلي في المنتخب".

وعن مباراة أستراليا، قال: "كان لاعبو منتخب أستراليا يتمتعون ببنية جسدية قوية وطول قامة واضح، وفي إحدى الكرات العالية، أثناء محاولتي إبعادها، اصطدم أحد اللاعبين بذراعه في رأسي، ما أفقدني الوعي لثوانٍ معدودة".

وأتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: "فعلى سبيل المثال، شاركت في المباريات الخمس كاملة، من بينها مباراة امتدت لأوقات إضافية، ولذلك وصلنا في النهاية إلى مرحلة من الإرهاق البدني الشديد".