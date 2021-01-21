 صورة تثير تفاعلا.. نائب أمريكي يكشف ما قاله جورج بوش عن بايدن وترامب - بوابة الشروق
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صورة تثير تفاعلا.. نائب أمريكي يكشف ما قاله جورج بوش عن بايدن وترامب


نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:50 ص

أثارت صورة تجمع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، في حديث مع النائب جيم كلايبرن، تفاعلا خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وكشف كلايبرن ما قاله بوش، وذلك في مقابلة مع "WIS" المتعاونة مع "CNN"، حيث قال إن بوش أخبره بأن "جو بايدن كان المرشح الوحيد الذي كان بإمكانه هزم ترامب".

وأضاف النائب الأمريكي: "كنت أفكر بزوجتي الراحلة، قالت لي في إحدى الليالي أنه وبصرف النظر عن عدد الأشخاص في هذا السباق (الانتخابات الأمريكية) أفضل فرصة لنا للفوز بالرئاسة هو ترشيح جو بايدن".

وتابع: "قال لي عدد من الأشخاص اليوم، بما فيهم جورج بوش الذي قال لي: أتعلم لو أننا لم نرشح جو بايدن فلن يكون لدينا عملية انتقال السلطة هذه اليوم.. وقال لي: جو بايدن كان الوحيد الذي كان بإمكانه هزم ترامب.. قال لي هذا قبل بدء المراسم (التنصيب)".

 


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