استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وفدًا من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال بيان للجيش الليبي، اليوم الخميس، إنه "في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة العامة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذاً للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال زيارته الأخيرة، استقبل المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الإستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو ڤيكيوني".

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذا اللقاء تناول أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.

من جانبه، أكد الوفد الإيطالي، دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، لافتا إلى دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأثنى حفتر على جهود إيطاليا من أجل الوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسيا واقتصاديا.