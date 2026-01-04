نيويورك تايمز تكشف عن وحدة المروحيات التي شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولي أمريكيين، عن وحدة المروحيات التي شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت.



وحسب "نيويورك تايمز"، على الرغم من أن الجنرال رئيس كلية الأركان المشتركة الأمريكية دان كين لم يحدد وحدة المروحيات التي شاركت في العملية في كاراكاس، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها "فوج الطيران للعمليات الخاصة الـ 160"، الذي يستخدم مروحيات معدلة من طرازي "MH-60" و"MH-"47.

وأوضحت الصحيفة أن "الفوج 160، الملقب بـ "مطاردو الليل" (Night Stalkers)، يتخصص في المهام العالية المخاطر التي تُنفذ على ارتفاعات منخفضة وفي الأوقات الليلية، مثل عمليات الإنزال والاستخراج والمداهمات. وقد أجرت هذه الوحدة ما يصفه البنتاغون بمهام تدريبية بالقرب من سواحل فنزويلا في الأشهر الأخيرة.

هذا وكشف الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت من مقر إقامته في مار-أ-لا-غو بولاية فلوريدا، تفاصيل دقيقة للحظات الأخيرة التي سبقت اعتقال الرئيس نيكولاس، واصفا إياها بـ"اللحظات الحاسمة": "حاول مادورو الوصول إلى الملجأ، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الباب. استغرق معنا 47 ثانية فقط تفجير الباب واقتحام الغرفة."

كما قدم الجنرال دان كين، في المؤتمر نفسه، سردا عسكريا مفصلا للعملية، مؤكدا أن"الوحدات الأمريكية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الخاصة الفنزويلية، ما مكن مروحيات قوات النخبة من الوصول الآمن إلى مقر إقامة مادورو في كاراكاس".



وأوضح كين أن "القوات الجوية المشتركة دمرت وعطلت أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفنزويلية قبل بدء الاقتحام"، مشيرا إلى أن "هدفنا كان ضمان مرور آمن لمروحيات دلتا فورس وإعادة جميع الجنود سالمين"، وهو ما تحقق بالفعل.

وأعلن كين أن "مادورو وزوجته استسلما وسلمتهما قواتنا إلى وزارة العدل الأمريكية، بمساعدة الجيش"، مؤكدا أن الاعتقال تم وفق إجراءات قانونية تمهيدا لمحاكمتهما في الولايات المتحدة.

كما أكد رئيس هيئة الأركان وقوع اشتباكات خلال عملية اعتقال الرئيس مادورو من فنزويلا، مشيرا إلى تعرض المروحيات للنيران.