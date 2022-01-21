مباحث التموين: ضبط 1286 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة بجميع محافظات الجمهورية؛ لمكافحة كافة صور الغش التجاري.



واستهدفت الحملات - التي شنت على مدى 24 ساعة - العمل على مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1286 قضية متنوعة، من بينها 229 قضية مخابز ودقيق و34 قضية غش غذائي و32 قضية لحوم ودواجن وأسماك و19 قضية غش غير غذائي و27 قضية اسطوانات بوتاجاز ومنتجات بترولية.