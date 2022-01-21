 قيادي بحركة فتح: حجم التظاهر ضد انتهاكات الاحتلال لحي الشيخ جراح الأكبر منذ 2002 - بوابة الشروق
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قيادي بحركة فتح: حجم التظاهر ضد انتهاكات الاحتلال لحي الشيخ جراح الأكبر منذ 2002

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:07 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:07 م

قال ديمتري دلياني، القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح، إن هناك تظاهرات مقامة حاليًا ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتهاكات لحي الشيخ جراح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «TEN»، اليوم الجمعة، أن حجم التظاهر ضد انتهاكات الاحتلال لـ«حي الشيخ جراح»هو الأكبر منذ 2002، مشيرًا إلى أن هناك تظاهرات اسبوعية تخرج ويشارك فيها العديد من الحركات.
واستكمل، أن حجم التظاهرات التي تخرج اسبوعيًا دليلًا على أزدياد الاحتجاج لرفض الانتهاكات والتعدي على الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن منطقة الشيخ جراح قريبة من مدينة اليهود المتددين من جهة الغرب.

كان نفذ الكيان الصهيوني حملة هدم موسعة لمنازل الفلسطينيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفي أماكن أخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام واعتقال عشوائية، والتي وصلت إلى اقتحام المدارس والجامعات، واعتقال عدد من المدرسين والطلاب.

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