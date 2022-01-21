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كشف محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، عن أهمية بطولة كأس الرابطة بالنسبة لفريقه، وذلك بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق.

وتعادل المقاولون مع الأهلي، مساء اليوم، بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة.

وقال عودة بعد المباراة:"استفدت من كأس الرابطة بالطبع وشارك 5 أو 6 لاعبين تقريبا جدد بالمناسبة، ولكن لا يهمني الفوز أو الخسارة لكن الأهم أن يكون الفريق واقفا على قدميه حينما يعود الدوري".

وأضاف:"حزين بسبب الأداء اليوم تراجعنا في الشوط الثاني بدون داعي وطبعا مطلبتش دة ودة خلى الأهلي يعود في النتيجة وشكل ضغطا هجوميا علينا".

وأكمل:"لست قادرا على العمل منذ وصولي، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وبالتالي تكون التدريبات قاصرة على الاستشفاء".

ويتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع بالمجموعة وبرصيده 4 نقاط، فيما يأتي الأهلي خامسا وبرصيده 3 نقاط بعد مرور 3 جولات من بطولة كأس الرابطة.