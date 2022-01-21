رئيس التنظيم والإدارة: تدريب 69 ألف موظف مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم /الجمعة/ بالعين السخنة، لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أنه تم تدريب 32 ألفا و352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفا و392 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 632 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.