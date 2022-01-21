 حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين - بوابة الشروق
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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:29 م

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.
وقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري وأبيض وضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما من بينهم 14 لهم معلومات جنائية وتنفيذ 7436 حكما قضائيا متنوعا وضبط 3 متهمين هاربين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.


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