مؤلفو دار الشروق يرحبون بالقراء والزوار في جناح الدار بمعرض القاهرة للكتاب 2023

نشرت الصفحة الرسمية لدار الشروق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقتطفات من تصريحات لمؤلفي الدار يرحبون فيها بالقراء والزائرين المنتظرين لأجنحة الدار في معرض الكتاب، والمرتقب توافدهم على قاعة 2 جناح B37، حيث دعو إلى زيارة جناح دار الشروق ومطالعة الإصدارات والمؤلفات المتنوعة.



قال في بداية المقطع المصور الذي نشرته صفحة الدار، المخرج خيري بشارة، مخاطبا القراء: انتظروا روايتي "الكبرياء الصيني"، في معرض الكتاب ضمن كتب وإصدارات دار الشروق، وهي الرسالة التي أعقبها الكاتب والسيناريست أحمد مراد، بقوله: كل عام وأنتم بخير، معرض كتاب سعيد على الجميع، ستجدون كل مؤلفاتي في جناح دار الشروق، احصلوا على النسخ الموقعة بإمضائي، سوف أراكم هناك.



بعدها قالت الكاتبة منصورة عز الدين: انتظروا رواياتي، جبل الزمرد، وراء الفردوس، أطلس الخفاء، في معرض الكتاب 2023، أيضا قال الدكتور محمد طه: ستجدون كتبي عن دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وبعدها قال الكاتب الروائي طارق إمام، انتظروا أعمالي عن دار الشروق: الأرملة تكتب الخطابات سرا، ضريح أبي، هدوء القتلة، الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس، في جناحها بالمعرض للعام 2023.



كما أشار الكاتب والروائي نعيم صبري، إلى أحدث أعماله: أنشودة الحنين، بخلاف أعماله الأخرى عن دار الشروق، قائلا: سيكونون في انتظار القراء في معرض القاهرة الدولي للكتاب.



بعدها قالت الكاتبة نورا ناجي، إن أحدث أعمالها: سنوات الجري في المكان، بخلاف باقي أعمالها، سيكونون ضمن إصدارات دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أيضا الكاتب ناصر عراق، ذكر أن دار الشروق ستطرح أعماله "الأنتكخانة، أيام هيستيرية" في معرض الكتاب.



الأمر ذاته، قاله المؤلفون والكتاب: هند جعفر، ياسر عبد الحافظ، أحمد كامل، إيناس حليم، أسامة علام، عمرو العادلي، شيرين سامي، أحمد الراشدي، حيث كشفوا عن أعمالهم المتعددة، والتي سوف تحتضنها أرفف دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2023.



تشارك دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب 2023، من خلال جناحها بقاعة 2 رقم B37 ، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



وتطرح دار الشروق بمجموعة كبيرة من المؤلفات المتنوعة، والعروض المتميزة خلال فترة معرض الكتاب، كما تقدم الدار لزوار المعرض أحدث وأقوى إصداراتها من الكتب الفكرية والعلمية والروايات، والأكثر مبيعا من الكتب والمؤلفات.



تشارك الدار بمجموعة من الإصدارات الحديثة، ومنها: "جوارب عميد الأدب" للكاتب أحمد كامل، و"الهروب خارج الرأس" لعمرو العادلي، و"عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد، ، أنت تشرق أنت تضئ للروائية رشا عدلي، و"خداع واحد ممكن" للكاتبة رضوى الأسود، و"على بلد المحبوب" للكاتب أحمد خير الدين، و"الغابة والقفص" لطلال فيصل، وكتاب 4 محاولات للحياة تأليف: نشوى صلاح - أحمد عبد المجيد - مروة سمير - أسامة علام، ورواية النقشبندي لرحمة ضياء، وقبل النكسة بيوم للدكتور إيمان يحيي، وكتاب الدحيح لطاهر المعتز بالله، ورق الحبيب للدكتور محمد المخزنجي، وأشجار السراب الاعمال القصصة الكاملة لإبراهيم عبد المجيد، و فى قلب الأحداث لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.



كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شيء عن التنوع والاختلاف، وكل شيء عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.