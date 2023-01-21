إصابة 3 أشخاص صدمتهم دراجة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث اصطدام موتوسيكل بهم أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة يفيد باصطدام موتوسيكل بأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير دراجة نارية موتوسيكل بسرعة زائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الدراجة واصطدامها بـ3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



فيما تحفظت القوات على السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.