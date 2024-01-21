وزير إسرائيلي: سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة ستكون خطوة انتحارية

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الأحد، إنّ على إسرائيل أو قوة دولية أن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، معتبرًا أنّ سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع ستكون «خطوة انتحارية»، وفق تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شيكلي، وهو وزير من حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقال شيكلي: «على مدى عام، أو حتى عامين، يجب أن تكون هناك قبضة معيّنة على القطاع، إما من قبل إسرائيل أو من قبل قوة دولية».

وحول إمكانية حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب، أجاب شيكلي: «السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية على الإطلاق على وجه الأرض، وهذه في نظري خطوة انتحارية».

وتمثل تصريحات شيكلي موقف غالبية الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، والذي يرى ضرورة الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية بقطاع غزة بعد الحرب، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من اليوم التالي.

في المقابل، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمضي قدمًا في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل ما سمّاه «انتصارًا حاسمًا على حماس»، رافضًا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه نقل مواقفه إلى الأمريكيين.