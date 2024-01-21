بدء الجيش الباكستاني والقوات البرية الملكية السعودية لتدريب مشترك في حامية أوكارا

ذكر بيان صحفي لجهاز العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن التدريب العسكري المشترك للجيش الباكستاني والقوات البرية الملكية السعودية الذي نظمه فيلق مولتان، قد بدأ في حامية أوكارا.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية عن البيان قوله، اليوم الأحد، إن القوات العسكرية في كلا البلدين قدما تدريبا عسكريا مثاليا في بداية التدريبات المشتركة.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية أنه تم خلال هذه المناسبة، عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين أثناء إزاحة الستار عن العلمين الوطنيين. وكان قائد الحامية هو ضيف الشرف الرئيسي للحفل.

وقالت الوكالة إنه، من خلال برنامج التدريب المشترك، ستتوفر لقوات البلدين حلقات وجلسات دراسية وفرصة لصقل مهاراتهم القتالية الجماعية.

وفي نهاية حفل الافتتاح، قدم ضيف الشرف الرئيسي شارات التدريب المشترك لضباط وجنود قوات البلدين.