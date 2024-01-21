سقوط 5 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بـ3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات لأمن من ضبط 5 أشخاص؛ لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبى في 3 محافظات.



وضبط الأمن شخص مقيم بدائرة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة في البحر الأحمر، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.



وفي قنا ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.



وفي الغربية ضُبط شخصين، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.



اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وأحالت المضبوطين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.