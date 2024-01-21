تحطم طائرة روسية خاصة في شمال شرق أفغانستان

قال مسئولون، اليوم الأحد، إن طائرة خاصة روسية على متنها ستة أشخاص تحطمت في منطقة بشمال شرق أفغانستان ذات طبيعة جبلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام الأفغانية عبد الوحيد رايان عبر منصة "اكس"، إن طائرة صغيرة كانت في طريقها إلى موسكو عندما تعرضت على ما يبدو لمشكلة في المحرك.

وقالت هيئة الطيران الروسية إن طائرة فالكون 10 الخاصة، المسجلة في روسيا، اختفت من على شاشات الرادار.

وأضافت هيئة الطيران أن الطائرة، التي كان على متنها طاقم مؤلف من أربعة أشخاص وراكبان، انطلقت من جاوة بالهند إلى موسكو. وأوضحت الهيئة أنها على تواصل مع السلطات الأفغانية، وأن عملية البحث عن الطائرة قد بدأت.

وتتركز عملية البحث في إقليم بدخشان، المتاخمة لباكستان وطاجكستان والصين.

وقال ممثل طالبان في الإقليم في بيان إنه يصعب الوصول لموقع الحادث المحتمل بسبب الموقع الجبلي النائي، وأحوال الطقس الصعبة في المنطقة.