إقبال جماهيري كبير لعروض نادي سينما الشباب بالإسكندرية

شهدت عروض نادي سينما الشباب الذي أقيم مساء أمس السبت بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية إقبالا جماهيريا كبيرا، وحرص الحضور على مناقشة الأفلام مع صناعها.

تضمن اليوم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية، حيث تم عرض الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والروائي " الزيارة" إخراج محمد شوقي، والتسجيلي "خارج الإطار" إخراج روان إبراهيم، والروائي "وبعدين" وإخراج محمد شوقي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة حضرها صناع الأفلام وأدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة شاهندة محمد على، وتم مناقشة كافة التفاصيل والكواليس مع الجمهور الذين عكسوا مدي الوعي السينمائي الكبير الذين يتمتعون به.

يذكرأن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً.