 مسؤول إندونيسي يتوقع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في عام 2024 - بوابة الشروق
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مسؤول إندونيسي يتوقع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في عام 2024

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 7:14 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 7:14 ص

قال نائب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أرداسينا سوباهيلواكان، إنه من المتوقع أن يستمر الاحترار العالمي وتغير المناخ بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وسط مختلف الجهود المبذولة لكبح ذلك.

وأضاف: "وصل الاحترار العالمي إلى رقم قياسي جديد في عام 2023، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2016.

وفي عام 2024، من المتوقع أن تكون الأوضاع أكثر سخونة"، وفقا لما نقلته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأوضح أن الجمع بين ظاهرة النينو وتغير المناخ أدى إلى زيادة درجات الحرارة في النصف الثاني من عام 2023.

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