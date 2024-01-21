مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يختتم فعاليات الدورة الـ16 وسط إقبال جماهيري

اختتم مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي فعاليات دورته السادسة عشر مساء أمس السبت، وسط حضور لافت للجمهور والمتخصصين المحبين للسينما وصناعتها، وإقبال الكبير على شباك التذاكر في دور العرض المشاركة في المهرجان بالقاهرة والإسكندرية والمنيا اللتان انضمتا هذا العام لجدول عروض الأفلام.

عرض المهرجان من خلاله أقسامه الثمانية أكثر من ٤٥ فيلماً، خلال في الفترة من ١١ وحتى ٢٠ يناير الجاري، وشهد برنامج البانوراما التعليمي الذي يهدف لمشاركة الطلاب تجربة السينما البديلة وطرق السرد المختلفة من خلال السينما، تم اختيار أفلام محددة لاستكشاف مواضيع مختلفة ذات صلة بالتعلم وتطور الطلبة العاطفي وشعورهم بالمجتمع؛ لتشجيعهم على مشاهدة الأفلام بعين نقدية بعد عرض الأفلام وإعطائهم الفرصة للمناقشة دون حرج مع الصناع، وكان من بين الافلام التي قدمت للطلبة فيلم “The Old Oak Tree” وقامت المخرجة يمنى خطاب بإدارة حلقة نقاش عن الفيلم مع الطلبة والطالبات بعد العرض.

كما قدم البرنامج الموازي بالبانوراما المخرجة ميلا تورايليتش مخرجة فيلم "عدم الانحياز: مشاهد من شرائط لابودوفيتش" عمل ورشة في سينما زاوية، وناقشها في أفلامها المهرجان أحمد رفعت وعالية أيمن، كما قدم البرنامج الموازي أيضاً نقاش مع أنّا لويف مخرجة فيلم "غراميات ليف س" الذي أدارته المخرجة والكاتبة منه إكرام.

وقدمت البانوراما هذا العام كل التسهيلات لمحبي السينما من خلال موقعها الإلكتروني الذي ربط كل الأفلام وقدم كل المعلومات والصور الخاصة بها وموعد عرضها بموقع حجز التذاكر مباشرة.

يذكر أن مهرجان بانوراما الفليم الأوروبي ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوروبية (يونيك) وينظمه سينما زاوية وأفلام مصر العالمية وتحت رعاية المركز القومي للسينما ومن ضمن شركائه سينما الزمالك والمركز الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي والمعهد الايطالي ومركز الفيلم السويسري ومركز الفيلم الفنلندي.