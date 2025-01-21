قال مسؤولون في النيابة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأشخاص الـ46 الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب "اقتحامهم العنيف" لمحكمة منطقة سول الغربية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعتقل يون سيوك-يول يوم الأحد الماضي، "يواجهون اعتقالات رسمية".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين القول إن مكتب النيابة العامة في منطقة سول الغربية، طلب أمس الاثنين، إصدار أوامر اعتقال بحق الـ46 شخصا من أنصار الرئيس يون، الذين تم احتجازهم فيما يتصل بالعنف في المحكمة أثناء احتجاجاتهم ضد الاعتقال الرسمي للرئيس يون.

وقد تم توجيه اتهامات إليهم باقتحام مجمع المحكمة في ساعة مبكرة من صباح الأحد وارتكاب أعمال تخريبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدمت النيابة العامة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق 17 شخصا آخرين بتهمة عرقلة سيارة تقل المدعين العامين والمحققين المسؤولين عن قضية يون، والتسلق فوق جدران المحكمة أو الاعتداء على ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم.

وكانت الشرطة قالت أمس الاثنين إنها ألقت القبض على 90 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال غير قانونية داخل وخارج محكمة منطقة سول الغربية خلال مطلع الأسبوع، وأنها ستسعى أولا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق 66 منهم.

ورفضت النيابة العامة طلبات الشرطة بإصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من الـ66 شخصا، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية. وخضع 5 من المشتبه بهم لجلسات الاستماع لإصدار أوامر اعتقال في نفس اليوم، ووافقت المحكمة على اعتقال اثنين منهم رسميا.