صحة دمياط: القضاء على قوائم الانتظار يبدأ بنجاح أولى العمليات الجراحية في مستشفى العيون

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إجراء أول عملية جراحية لانفصال الشبكية بالجهاز الجديد، وذلك بعد توقف هذه العمليات لمدة سنة ونصف.

وأشاد «بدران»، في بيان اليوم الثلاثاء، بالدور الحيوي الذي تقوم به مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط، في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن توفير هذا الجهاز الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال طب العيون.

من جانبه أوضح الدكتور حسام الصعيدي مدير مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط، أن المستشفى استلم جهاز «فاكو فيتريكتومي» لإزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية، وعمليات الشبكية والجسم الزجاجي، وأنه تم توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالجهاز، وبدء تنفيذ قائمة العمليات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك بعد استلام مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط للجهاز.

فيما وجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لفريق مستشفى طب وجراحة العيون، على سرعة تشغيل الجهاز وإجراء العمليات لخدمة المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة موقف مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.