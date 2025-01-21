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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، ارتفاع حصيلة قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع شهير للتزلج في البلاد إلى 66 شخصا على الأقل.

وقال الوزير إن 51 شخصا آخرين، على الأقل، أصيبوا في الكارثة التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف يرلي كايا للصحفيين، بعد تفقده الموقع "نحن في ألم عميق. لقد فقدنا للأسف 66 شخصا في الحريق الذي اندلع في هذا الفندق".

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع في الليل. وأضاف الوزير أن الحريق قد تم احتواؤه ولكن رجال الإطفاء ما زالوا يواصلون "العمل على التبريد".

وأوضح أن الفندق يقع على تلة، مما جعل من الصعب مكافحة النيران من جميع الجهات.

وكان يوجد في الفندق متعدد الطوابق 238 نزيلا .

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع حزبي في العاصمة أنقرة: "نشعر بحزن عميق". ووعد بإجراء تحقيق كامل في الحادث.

وتم احتجاز مالك الفندق وثلاثة مشتبه بهم آخرين في إطار التحقيق، حسبما كتب وزير العدل التركي يلماظ تونتش على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".