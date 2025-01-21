مجلس النواب في إقليم البنجاب بباكستان يفرض حظرا على الطائرات الورقية لدواع السلامة

أقر مجلس النواب في إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان اليوم الثلاثاء، قانونا يحظر بشكل دائم استخدام الطائرات الورقية.

ويأتي الإجراء، الذي يتضمن فرض عقوبات بالسجن المشدد وغرامات باهظة على الطائرات الورقية ومصنعيها، قبل موعد مهرجان باسانت الذي يتم الاحتفال به منذ عقود.

وتم فرض حظر على الطائرات الورقية في البداية عام 2005 في لاهور، عاصمة الإقليم، عندما أصيب ما لا يقل عن 11 من المتفرجين بجروح قاتلة بسبب الأسلاك أو الخيوط المصنوعة من المعدن أو المغلفة بالزجاج خلال مسابقات هذه الطائرات.

وتم تمديد الحظر من لاهور إلى مدن أخرى ، وبموجب أحدث تشريع ، سيدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء الإقليم قبل مهرجان باسانت ، الذي يتصدر الاحتفال به، مسابقات تطيير الطائرات الورقية للترحيب بقدوم فصل الربيع.

وقدم مجتبى شجاع الرحمن ، النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الحاكم ، مشروع القانون في مجلس إقليم البنجاب اليوم الثلاثاء ، والذي تم تمريره بأغلبية الأصوات.

ويواجه منتهكو القانون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليوني روبية (7200 دولار).

وقال شجاع الرحمن إن مصنعي الطائرات الورقية والخيوط قد يواجهون أيضا أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين روبية (18 ألف دولار)، مشيرا إلى أن القانون الجديد ضروري لإنقاذ حياة الأبرياء.

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