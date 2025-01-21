رئيس وزراء لبنان المكلف: تشكيل الحكومة الجديدة يسير بخطى ثابتة

قال رئيس وزراء لبنان المكلف نواف سلام، الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة الجديدة يسير بخطى ثابتة ولن يستغرق وقتاً.

وأضاف سلام، في مؤتمر صحفي: "تشكيل الحكومة لن يأخذ شهوراً كما الحكومات السابقة.. تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، ونعمل على عدم تأخير ذلك"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما أكد سلام التزامه "بالمبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى، وكنت ولا أزال ضد المحاصصة".

وتابع سلام: "ملتزم بتشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية وعلينا تعلم احترام الدستور".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد قال، الاثنين، إنه يتوقع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال هذا الأسبوع "وعلى الأرجح في نهايته".