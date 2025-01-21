إصابتان بنيران الاحتلال في غزة

أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في عمليتين منفصلتين، اليوم الثلاثاء، في بحر مدينة غزة، وفي حي الصبرة جنوب غرب المدينة.

وأوضح مراسلو وكالة «وفا»، بأن صيادا أصيب بجروح خطيرة بنيران زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزة، بينما أصيب آخر بنيران مُسيرة إسرائيلية بمحيط ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوا من انتشال جثامين 66 شهيدا من تحت ركام المنازل المدمرة جنوب وشمال قطاع غزة أمس الاثنين.

وتشير المعطيات الصحية إلى انتشال أكثر من 137 شهيدا من مدينة رفح، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أول أمس الأحد.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 47.035 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111.091 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.