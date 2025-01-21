أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارات مثيرة للجدل بعضها كان متوقعا؛ بعد أداؤه حلف اليمين الدستوري.

وجاء من أبرز القرارات المثيرة للجدل التي وقعها ترامب مساء أمس، إلغاء 78 قرارًا تم اتخاذها خلال رئاسة جو بايدن (بما في ذلك إعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب)، وانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

وتباينت ردود الفعل حول العالم، تجاه قرارات ترامب، بين مستنكر ومرحب ومحايد، وكان أهمها:

• بنما



رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، مزاعم سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معتبرا أنه لا توجد دولة واحدة في العالم يمكنها التدخل في إدارتها.

• كوبا



وصف الرئيس الكوبي، قرار ترامب بإعادة البلاد إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه "غير مفاجئ"، مؤكدا أن هدفه "تكثيف الحرب الاقتصادية الوحشية ضد كوبا من أجل فرض الهيمنة".

• تركيا



أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنه فيما يتعلق بالتغييرات في الإدارة الأمريكية، ستتم في أنقرة مناقشة "خارطة طريق" دولية جديدة وعمليات في العراق وشمال سوريا.

• جرينلاند



قال الحزب الحاكم في جرينلاند، إنه ليس مستعدًا بعد للمطالبة باستقلال الجزيرة عن الدنمارك، فهناك خلافات داخلية ـ حسب تصريح لوكالة سبوتنك.

• اليابان



يعتزم مجلس الوزراء الياباني، العمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التحالف بين البلدين، وسيستكشف سبل التعاون مع واشنطن بشأن المناخ (بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس).