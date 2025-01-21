النيابة تطلب تقرير الحماية المدنية لحريق محمصة وإصابة شخصين في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع في محل تجاري "محمصة" كائنة في العقار رقم 5 شارع 20 منطقة أبو سليمان، وأسفر عن إصابة شخصين "طفلين"، دون ضحايا.

وطلب النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الحماية المدنية، وتحديد بداية ونهاية الحريق، ومدها بأقوال شهود العيان، لبيان ملابسات حدوثه.

والمصابين هما: "كريم.ا.ا"، 13 عامًا، بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، وتم نقله إلى مستشفى الطلبة، و"محمد.ع.م"، 17 عامًا؛ عامل؛ مقيم في منطقة ثانٍ الرمل، مصاب حالة اختناق أثناء محاولة إطفاء الحريق، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق بمنطقة أبو سليمان، في نطاق حي شرق، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، برفقة الحماية المدنية، والإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، بعد وضع سياج تأميني في محيط المحل، وقطع الكهرباء عنه.

وأظهر الفحص الأولي أن العقار مكون من طابق واحد، ويضم المحمصة، ومعرض سيارات، وملحق به مخزن، وعمل الحريق على تدمير محتويات المحمصة بالكامل، وطال واجهة العقار المقابل.

وعزت المعاينة والفحص الأولي أسباب اندلاع الحريق إلى انفجار اسطوانة غاز، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.