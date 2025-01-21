إصابة عدة أشخاص إثر هجوم بغاز مُهيِّج في حفل راب ببرلين

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وقع هجوم بغاز مُهيِّج خلال حفل موسيقي لمغني الراب الأمريكي "جيه بي إي جي مافيا" في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم استدعاء عناصرها إلى قاعة حفلات "هكسليز نويه فيلت" في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس الاثنين (التوقيت المحلي).

وبحسب البيانات، أصيب ستة أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفيات بسبب تهيجات في الجهاز التنفسي.

واضطر بقية الحضور، الذين بلغ عددهم نحو 1600 شخص، إلى مغادرة القاعة وتجمعوا في موقف السيارات.

ولم يتضح بعد كيف وقعت الجريمة ومن المسؤول عنها. وتباشر السلطات التحقيق في الواقعة.