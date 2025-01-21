 شولتس يعلق في دافوس على إيماءة ماسك الشبيهة بتحية هتلر - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2025 9:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شولتس يعلق في دافوس على إيماءة ماسك الشبيهة بتحية هتلر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 8:59 م

خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، علق المستشار الألماني أولاف شولتس على الإيماءة التي قام بها الملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وُصفت بأنها شبيهة بتحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وردًا على سؤال من الجمهور حول هذه الإيماءة، قال شولتس إن بمقدور كل فرد في أوروبا وألمانيا أن يعبر عن رأيه بحرية "حتى لو كان مليارديرا". غير أن شولتس شدد على أن "ما لا نقبله هو أن تُستخدم مثل هذه التصرفات لدعم مواقف يمينية متطرفة" مشيرا إلى أن هذا ما يريد أن يؤكد عليه على نحو صريح.

وبدوره، علق ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجدل حول إيماءته على منصة إكس المملوكة له قائلاً: "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل"، وتابع أن المقارنة مع أدولف هتلر هي خدعة مستهلكة.

كان ماسك أحد المتحدثين على المسرح أمس الاثنين قبل وصول الرئيس ترامب إلى صالة "كابيتال وان أرينا" في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أدائه اليمين الدستورية ليحتفل مع أنصاره.

ووجه ماسك الشكر إلى مؤيدي الرئيس الجديد، ثم وضع يده اليمنى على قلبه ورفعها في حركة سريعة إلى الأعلى، قبل أن يكرر الإشارة باتجاه آخر، وقال ماسك:" قلبي يطير إليكم."


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