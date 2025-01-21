ختام فعاليات الدورة التدريبية للممرضات على مهارات الولادة الطبيعية في البحيرة

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شهد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الممرضات على مهارات الولادة الطبيعية التي استمرت 6 شهور بالمستشفيات بأقسام النسا والولادة، والتي بدأت مرحلة الاختيار طبقا للمعايير يومي ٤ و٥ يوليو ٢٠٢٤.

وقال عبدالجواد، إن فريقا من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة زار المحافظة لاختيار عدد الممرضات لتنفيذ الدورة التدريبية التي يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة حنان الرومي مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية.

وحاضر في الدورة الدكتور علاء سلطان استشاري أول أمراض نسا وتوليد، وعماد إبراهيم استشاري نسا وولادة.

وكشف عن تنفيذ الأنشطة التالية تدريب نظري للممرضات اللاتي تم اختيارهن؛ للتدريب على مهارات الولادة الطبيعية.

- تدريب أطباء النساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة؛ لعرض أحدث الموضوعات الخاصة بأمراض النسا والتوليد لمدة 6 أيام (استشاري أمراض النسا والتوليد - أخصائي أمراض النسا والتوليد - مساعد أخصائي نسا وتوليد - طبيب مقييم)؛ للأشراف على التدريب العملي للممرضات على الولادة الطبيعية.

- تدريب مفتشات ومشرفات التمريض TOT؛ للإشراف على التدريب العملى للممرضات على الولادة الطبيعية

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الولادة الطبيعية وتشجيعها، والحد من الولادة القيصرية، موجها شكره للمدربين والمتدربات.

وأوضح أن الهدف من تلك الدورات هو أمان الأم والطفل، مؤكدا توفير أجهزه لهم لمساعدتهم على القيام بعملهم.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب ورفع كفاءة جميع الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها؛ للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتجويدها، والوصول بالمنظومة الصحية؛ لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصري.