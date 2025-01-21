الحكومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لإدارة غزة والضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة التزامها بإدارة المعابر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول غزة، إن الحكومة ترحب بأي دعم لتدريب وتجهيز الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن، داعية إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار الممتد لستة أسابيع إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع أسس لمسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام، كما طالبت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.