زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: أوروبا قادرة على مواكبة الولايات المتحدة

يرى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، أن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة نداء للأوروبيين للتركيز على نقاط قوتهم.

وأشار كلينجبايل في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" إلى أن الاتحاد الأوروبي منطقة اقتصادية ضخمة يبلغ عدد سكانها نحو 450 مليون نسمة، وقال: "إذا تحسن أداؤنا في أوروبا، وإذا عملنا معا بشكل أوثق، سنتمكن من مواكبة الولايات المتحدة".

وأكد كلينجبايل أنه يتعين على أوروبا أيضا أن تبذل المزيد من الجهود لضمان أمنها عسكريا، مشيرا إلى أن ألمانيا حققت نسبة 2% من الإنفاق الدفاعي قياسا بالناتج الاقتصادي، وقال: "يجب أن يكون هناك المزيد الآن".

وبحسب كلينجبايل، فإن العلاقة مع الإدارة الأمريكية المستقبلية ستكون بمثابة "عملية موازنة صعبة" بين مجالات التعاون والتفارق، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية العلاقات الوثيقة عبر الأطلسي.

ومن جانبه، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، في تصريحات لنفس المحطة إن القوة الاقتصادية ستكون مهمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن فرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي، موضحا في المقابل أنه سيكون من الأفضل دائما التفاوض من موقع القوة الاقتصادية، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغاية، يتعين تخفيف القيود في ألمانيا، على سبيل المثال من خلال الحد من البيروقراطية وتخفيف الأعباء.