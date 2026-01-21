فرنسا: لا نفكر حاليا في مقاطعة كأس العالم بسبب أزمة جرينلاند

قالت وزيرة الرياضة في فرنسا، إن بلادها لا تفكر حاليا في مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في أمريكا، وسط تصاعد التوترات المتعلقة بمسعى دونالد ترامب، رئيس أمريكا، في السيطرة على جرينلاند.

وأضافت مارينا فيراري وزيرة الراضية للصحفيين مساء الثلاثاء :"في اللحظة التي نتحدث فيها، لا توجد من الوزارة لمقاطعة هذ المسابقة الكبرى المنتظرة. ومع ذلك أنا لا أستبق الأحداث".

وذكرت أنها تريد أن تحافظ على انفصال الرياضة عن السياسة.

وتابعت: "بطولة كأس العالم 2026 هي لحظة مهمة للغاية لكل عشاق الرياضة".

ومع انطلاق البطولة في يونيو بأمريكا وكندا والمكسيك، فإن طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند من حليفته في الناتو الدنمارك قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.

في فرنسا، قال النائب اليساري إريك كوكريل إن فرصة مقاطعة فرنسا للبطولة، علما بأن فرنسا فازت بكأس العالم مرتين، يجب أن يتم دراستها.

وتساءل في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي :"بجدية، هل يمكننا حقا أن نتخيل الذهاب للعب في كأس العالم لكرة القدم في بلد يهاجم جيرانه، ويهدد بغزو جرينلاند، ويقوض القانون الدولي، ويريد تقويض الأمم المتحدة؟"

وكتب: "السؤال يطرح بجدية، خاصة وأنه لا يزال من الممكن إعادة تركيز الحدث على المكسيك وكندا".

وخسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.