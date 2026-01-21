تنظم استراحة معرفة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، غدا الخميس، جلسة حوارية بعنوان «الكتابة بعد محفوظ.. مشكلة السلف الكبير»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2026، بحضور الكاتبة والروائية منصورة عز الدين، والكاتب والروائي أحمد القرملاوي، ويدير الحوار الكاتب الصحفي سيد محمود، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 تقام خلال الفترة من 21 من يناير، وحتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.