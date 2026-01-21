عائلات المعتقلين في فنزويلا تطالب بالإفراج عن 800 سجين سياسي

طالبت عائلات السجناء الفنزويليين يوم الثلاثاء بالإفراج عن نحو 800 من المعارضين المسجونين والصحفيين وأعضاء المعارضة الذين لا يزالون محتجزين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

جاءت هذه الدعوة بعد أن انتظر أفراد العائلات لمدة أسبوعين خارج السجون في أعقاب إعلان الحكومة أنها ستطلق سراح "عدد كبير" من السجناء الذين احتجزوا في عهد نيكولاس مادورو، الرئيس الذي أُطيح به في أوائل يناير إثر عملية عسكرية أمريكية ليلية.

وفي أعقاب الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لم تطلق سراح سوى حفنة من الأشخاص، تعهدت الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز، الأسبوع الماضي بمواصلة الإفراج عن السجناء، واصفة هذه المرحلة بأنها "لحظة سياسية جديدة" لفنزويلا.

وقضت مجموعات من العائلات أسبوعين في مخيمات خارج سجن في كاراكاس يُعرف باسم "هيليكويد" ، الذي تقول جماعات حقوقية إنه يضم عددا من معارضي الحكومة.