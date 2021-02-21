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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 11:08 ص

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في صراع الصدارة للدوري الإيطالي:

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

وست هام × توتنهام 2:00م                    beIN Sports HD 1

أستون فيلا × ليستر سيتي 4:05م                 beIN Sports HD 2

أرسنال × مانشستر سيتي 6:30م                beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × نيوكاسل 9:00م                    beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني الممتاز:

برشلونة × قاديش 3:00م                            beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو × فياريال 10:00م                      beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

ميلان × إنتر ميلان 4:00م                         beIN Sports HD 1

أتالانتا × نابولي 7:00م                            beIN Sports HD 4

بينفينتو × روما 9:45م                            beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان × موناكو 10:00م                 beIN Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز:

الجونة × المقاولون العرب  2:30م           ONTIME SPORTS 2 HD

الإسماعيلي × إنبي 5:00م                        ONTIME SPORTS 2 HD          

الاتحاد السكندري × أسوان 7:30م              ONTIME SPORTS 1 HD


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