مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في صراع الصدارة للدوري الإيطالي:

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

وست هام × توتنهام 2:00م beIN Sports HD 1

أستون فيلا × ليستر سيتي 4:05م beIN Sports HD 2

أرسنال × مانشستر سيتي 6:30م beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × نيوكاسل 9:00م beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني الممتاز:

برشلونة × قاديش 3:00م beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو × فياريال 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

ميلان × إنتر ميلان 4:00م beIN Sports HD 1

أتالانتا × نابولي 7:00م beIN Sports HD 4

بينفينتو × روما 9:45م beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان × موناكو 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز:

الجونة × المقاولون العرب 2:30م ONTIME SPORTS 2 HD

الإسماعيلي × إنبي 5:00م ONTIME SPORTS 2 HD

الاتحاد السكندري × أسوان 7:30م ONTIME SPORTS 1 HD