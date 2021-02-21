وزير خارجية اليمن يثمن دور التعاون الإسلامي الداعم لبلاده في حربها ضد الحوثيين

ثمن وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب اليمني في معركته التي يخوضها ضد المليشيا الحوثية الانقلابية في المجالات كافة.



وأكد وزير الخارجية - خلال زيارته اليوم /الأحد/ مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة /جدة/ السعودية، ولقائه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - أن ما تقدمه المنظمة من دعم ومساندة لليمن سيظل حاضراً في وجدان وذاكرة أبناء الشعب اليمني .. مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة وأمينها العام الداعمة للحكومة الشرعية اليمنية.



واستعرض - خلال الزيارة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود عملية السلام، والتطورات على الجبهات العسكرية، واستهداف الحوثيين للمدنيين والنازحين في محافظتي مأرب والحديدة، والذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ.



وتطرق الوزير اليمني إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالشأن الإنساني.



من جانبه، جدد الأمين العام للمنظمة موقف المنظمة الثابت والداعم لليمن وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة الشرعية من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية وتحقيق الأمن والسلام المستدام، على أسس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.